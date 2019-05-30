〈北部〉《桃園》社子溪支流掏空 護岸近期補強

2019-05-30

〔記者許倬勛／楊梅報導〕連續幾波豪雨，造成楊梅區社子溪支流東勢溪、東明溪河床及護岸被嚴重掏空，路旁電桿、樹幹東倒西歪，地方擔心若碰上颱風、豪雨，道路將會崩塌。市議員周玉琴為此邀集市府水務局會勘，水務局已緊急圍設支撐鋼樁並覆蓋帆布，近期將進行護岸補強與加高工程，並放置消波塊防止掏空惡化、減少水流衝擊。

大雨溪水沖刷 電桿、樹幹傾斜

周玉琴表示，東勢溪、東明溪為桃園第四大溪社子溪的支流，田寮子、高山頂地區農民多仰賴兩條支溪灌溉，因長年來只有疏濬清淤，現有的駁坎護岸是舊鎮公所時代建造，部分溪段有蛇籠支撐、部分則無，長期溪水沖刷下，搖搖欲墜。

前天楊梅區遭遇豪雨，累積雨量飆破一二五毫米，東勢溪下游的水拿埤橋暴漲，居民聽聞「隆隆」聲響，一度以為發生土石流，之後赫見下游處河床被掏空，路旁電桿、樹幹已東倒西歪；此外，東明溪高平段下游排水道出口的一處蛇籠也被沖出大片缺口，地方憂心汛期來臨，上方道路恐會崩塌。

周玉琴邀集相關單位會勘，要求水務局全面盤點東勢溪、東明溪沿線護岸，對老舊、缺口處補強，也建議水務局清淤疏濬，擴大水流面積減少沖擊。

圍設鋼樁應急 將放消波塊緩衝

水務局表示，被沖毀的部分河岸為老式漿砌工法，已緊急圍設支撐鋼樁並覆蓋帆布，防止災情繼續擴大；對於東勢溪、東明溪河道水位偏高，將納入治理評估檢討，研議對瓶頸段河道拓寬或加高，並以新式混凝土施工方式強化組織。

對於地方擔心汛期可能釀災，水務局表示，近期就會在掏空河段放置消波塊，降低水流沖擊，而傾倒的樹幹、電桿待護岸工程完成後扶正。

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