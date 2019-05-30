〈北部〉《桃園》富岡鐵道藝術節 擬2年辦1次

2019-05-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕楊梅區多名市議員於市議會市政總質詢時，都呼籲市府爭取國家級鐵道博物館設置在富岡，以帶動地方觀光；市長鄭文燦表示，行政院已經核定國家鐵道博物館園區將設於台北機廠，因此桃園暫無發展鐵道博物館規劃，但台鐵富岡機場具有豐富鐵道文化，市府文化局去年爭取台鐵於富岡機場設置公共藝術預算，研議舉辦「富岡鐵道藝術節」，發展成為地方特色。

台鐵富岡機場 鐵道文化豐富

鄭文燦說，市府規劃每兩年舉辦一次「富岡鐵道藝術節」，今年就開始籌辦、明年舉辦，屆時會展現更多公共藝術和大型環境藝術，發展富岡特有的鐵道旅遊魅力。

鄭文燦表示，市府去年在富岡地區舉辦地景藝術節，讓富岡湧入大批遊客，也展現當地魅力和特色，因此，他決定成立「富岡地方創生平台」並擔任召集人，將結合建築、商圈、文創、鐵道文化、休閒農業區、背包客及鐵道旅遊等特色，推動觀光發展計畫；另，因富岡老街尚未納入歷史建築修復計畫，市府會積極協助成為指定的歷史街區，未來也可發展民宿。

鐵道為主軸 另推富岡小旅行

觀旅局長楊勝評也說，觀旅局會持續推動富岡地區的小旅行，規劃以鐵道文化為主軸，研議擴大民宿設置，加強遊客中心、旅服站等硬體設施，打造富岡成為優質的文化聚集地。

楊梅區市議員鄭淑方、涂權吉、周玉琴都在本次市政總質詢時建議爭取國家級鐵道博物館設置於富岡，打造適合一日遊的觀光景點。其中，鄭淑方建議將富岡機場提升為富岡鐵道藝術園區，加強周邊自行車、人本環境改善等硬體設備，提升富岡觀光資源。

議員建議 打造鐵道產業專區

涂權吉關心富岡觀光發展，建議成立專案小組活化富岡老街及整修富岡火車站為客家特色火車站，透過市容整治與舉辦各項活動，提升富岡觀光產業；周玉琴認為富岡機場頗具鐵道特色，如果打造成鐵道產業專區，一定可以吸引鐵道迷朝聖。

市議員李家興認為，楊梅區分為楊梅、埔心、富岡三區，並以火車站為中心發展地方特色，富岡擁有濃厚的農村特色，還有富岡機場，非常適合發展優閒的小資旅遊。

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