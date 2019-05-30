〈北部〉施工3年半 大溪仁和路一段今撤封

2019-05-30

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區仁和路一段因電纜地下化工程一再延宕，三年半來封閉半數車道，交通尖峰時段總造成塞車引起民怨。面對四線車道限縮成二線道的施工黑暗期，立法委員趙正宇多次協調會勘，要求台電加快施工進度，而最困難的潛盾工程終於在昨天完工並進行路面復原刨鋪作業，今天就可拆除交維設施，還給用路人順暢交通。

台電公司北區施工處配合地區都市發展，將大溪區鄰近「松樹—平鎮」部分架空輸電線路規劃下地，從二○一六年八月開始施工，該工程推管長度二四三．三公尺、明挖管路長度四五四二公尺，地下線路全長四七八五．三公尺。

大溪區仁和路緊鄰國道三號大溪交流道，是通往大溪老街與居民上、下班的交通要道，台電施工封路，四線道限縮剩二線道，因工期一再延宕，無論平時上、下班或假日，上班族長達三年半塞在路上，直呼離譜。

趙正宇一月間安排相關單位會勘，台電北工處指該工程的施工瓶頸，主要為仁和路近南興路口區段須穿越國道三號，得採推管工法施工，總長度一五一．五公尺，而推管路徑得避開橋墩須採Ｓ線型推進不易，推管掘進時多次遭遇不可預測的地質及地下水滲入等問題，以致掘進速率緩慢，經工程人員克服各種困難，最困難的潛盾工程終於完工，讓台電人員也鬆口氣。

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