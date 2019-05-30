〈中部〉《台中》治療犬到十方 自閉兒從抗拒到期待

2019-05-30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕毛小孩魅力無法擋！曾是流浪犬的豆豆當起治療犬，披上「Dr.豆豆」披巾，昨天到十方啟能中心為重度身心障礙的院生做復健，小腦症、重度自閉兒無法抵擋可愛豆豆的魅力，逐漸打開心扉，撫摸豆豆、為牠梳毛，動手動腳一起踢球、玩遊戲，非常開心！

九歲的豆豆是隻哈利獵兔犬，也是台灣動物輔助治療專業發展協會的治療犬，個性穩定、易親近人、學習力強，一天就學會與人玩踢球，是隻很聰明的小狗。但其實牠幼犬時是隻流浪犬，曾被訓練做檢疫犬，也經歷被領養後再被棄養，身世坎坷。

動物輔助治療師何佳芸說，豆豆還是幼犬時，在桃園機場附近流浪，因為很聰明，被防檢局帶回訓練要做檢疫犬，但牠考試未過關而被開放認養。但不知何故被棄養送進附近的動物收容所，幸而防檢局再次領回豆豆，讓牠擔任檢疫示範犬，負責示範，不上線檢疫。

6歲豆豆通過治療犬鑑定考試

豆豆媽沈慧嫻三年前領養了豆豆，一起加入動物輔助治療，將牠訓練為治療犬並通過高規格的鑑定考試合格，服務老人、早療兒童及身心障礙成人做輔助治療，協助做認知、情緒、社交等治療。

愛親近人 與院生滿場玩踢球

豆豆親人又可愛，十方院生小星、阿滿和端端等大夥兒把封閉的心逐漸敞開，從撫摸豆豆到為牠梳毛、套圈圈，玩搭橋、過山洞遊戲，讓豆豆從身上躍過、胯下穿過，一起玩踢球，臉上盡是滿足、開心的表情。

豆豆每個月到十方駐診，這次是第三次，教學督導楊瑞琦說，院生從害怕、陌生到期待、滿足，自閉兒開始學會互動、社交，促進小腦症的院生增加認知能力及肢體活動。

何佳芸說，治療犬能讓人放下戒心、敞開心扉，在漸進式的引導下，學習及互動，協會目前在全國有五十隻治療犬，皆為家犬，由飼主擔任動輔員一起到養護之家、特教及早療機構做輔助治療，其中，中、南部僅各五隻治療犬，盼更多人加入志工行列。

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