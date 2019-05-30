〈中部〉南投神木村路斷 滿園高麗菜被猴啃壞

2019-05-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期南投山區經常發生大雨，甚至本月中信義鄉神木村聯外便道，還遭梅雨大水沖毀，導致交通中斷，近日道路搶通，村民回到山區察看菜園，不料所有高麗菜竟被獼猴啃食破壞，無語問蒼天，盼政府可協助補助，或針對猴害提出有效的因應辦法。

道路搶通 農民上山巡園心都涼了

神木村民說，日前愛玉子溪的聯外便道被大雨沖斷，就有民眾在對面山頭遙望村落，當時就發現菜園怎變得白白的，直到最近返回村裡菜園察看，才確認是被獼猴啃咬，菜葉都被破壞，幾乎無一倖免，目前高麗菜行情正好，每公斤約四十元，損失將近七、八十萬元。

雖然神木村有部分農地設置電圍網，可阻絕猴患，但遭受猴害的菜園，卻因地處偏遠，無法拉電設置，架設電圍網恐不可行，希望政府能以「總量管制」方式面對獼猴問題，保障農民權益。

建議公所可報災損 爭取現金救助

南投縣政府農業處表示，菜園因「猴害」出現損失，並不適用農業天然災害救助辦法，不過若是道路因雨中斷，導致農友無法巡園肇生損失，建議可協請公所回報災損，農業處將爭取是否可列入現金救助，惟若是單一農戶的損失，並非區域性的災損，則無法列入救助範圍。

有關防止猴害，農民可申請設置電圍網，目前中央補助一半，其餘由縣府與農友各付一半，中央加地方政府補助最高額度為四‧五萬元，面積需達○‧二公頃以上，且為合法使用的農地，農民可視需求向公所申請。

至於村民反映菜園地處偏遠，電力供應不及的問題，則可採用電池供電的電網，技術上是可克服的，不過因電網設置費用較高，農民還需考量種植的是否為蓮霧、水梨等高經濟作物，否則設置成本過高，農民恐怕也不划算。

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