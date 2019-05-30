〈中部〉校長客製手工筆 畢業禮不「撞禮」

2019-05-30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖鄉建陽國小校長黃瑞璋擁有「職人」級製作手工筆技術，今年特別為得獎的四名畢業生分別客製一支手工筆做為畢業賀禮，小朋友拿到獨一無二禮物，喜出望外，直說「捨不得用」。

刻上學生名字 材質、紋路相異

黃瑞璋特別為全校前三名的畢業生王淑媚、黃郁勝、吳杰俊及熱心服務的吳冠佑各客製一支手工筆，祝福他們完成國小學業。黃瑞璋為孩子們打造的手工筆，分別以相思木、黑檀木、台灣柚木及印度檀香為材料，每枝筆從裁木、琢磨到完成約需一個小時，木頭材質與紋路各有不同，成為絕對不會和其他人「撞禮」的畢業禮物。

4名獲獎畢業生直呼捨不得用

黃瑞璋說，建陽國小位於四湖鄉最西南小漁村的學校，今年只有十二位畢業生，學生們很少獲得比較貴重的禮物，他希望這份禮物能夠讓孩子們感受到尊榮，同時能夠保持「書寫」的興趣。

黃瑞璋表示，六年前兒子的木關刀損壞，他警覺塑膠製品取代了木製玩具，決定自己製作，摸索許久完成一把木關刀，也對木工產生興趣，有一天妻子對他說「能不能做一枝筆給我」，讓他投入製作手工筆領域，愈做愈有興趣，從半天完成一枝筆到現在一小時就能完成，成品被友人認為已達職人等級。

黃瑞璋製作的手工筆只送不賣，除回贈給送木頭給他的親友，也做為來學校幫助民眾的禮物，至今已送出一百多枝，深獲好評，「校長牌」手工筆愈來愈有名氣。

黃瑞璋認為，不管資訊如何發達，電腦廣泛使用，書寫還是非常重要，希望客製手工筆能夠讓孩子們更喜愛書寫，也留下最美好的國小求學回憶。

獲獎的小朋友說，校長送的筆獨一無二，筆上還有自己的名字，會好好珍惜這份特別的禮物。

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