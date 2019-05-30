〈中部〉台中社宅政策不同調 綠催加快藍憂舉債

2019-05-30

〔記者張菁雅／台中報導〕市府持續推動社會住宅，預計在二○二二年完成五千戶。民進黨議員吳敏濟昨天質詢時指出，台中市有資格申請社會住宅者達廿二萬多戶，市府應加快腳步增加社宅供給量。國民黨議員黃健豪則認為市府必須借錢興建社宅，根本是債留子孫，建議市府從財務面及需求面重新評估。

吳敏濟︰4年完成401戶 太慢

吳敏濟表示，台中市有資格申請社會住宅者約廿二萬戶，但從二○一五年興辦至今超過四年，才完成四百零一戶入住，簡直杯水車薪，即使在二○二二年完成五千戶，也只有二％的需求戶可以入住，市府須調整社宅政策，在短期內推出更大數量的社宅。

黃健豪︰恐債留子孫 應檢討

黃健豪則指出，台中市住宅基金僅四．四七億元，光是社宅規劃費就用完了，今年起社宅預算都須向銀行借款，今年及明年將借四十七億元，市府計畫還款期限為四十七年，等於一年還一億，他估算規劃或興建中的十二處社宅合計約需一百六十二億元，若依此還款速度，一百六十二年才能還完，這種借錢蓋社宅的政策，根本是債留子孫，應從財務面及需求面重新評估。

都發局長黃文彬表示，十二處社宅興辦費用尚需約一百六十七億元，將藉由收取租金、共好空間租用費、管理費、停車清潔費等收益，達到自償性，減輕市庫負擔。

黃文彬說，廿二萬戶符合入住社宅者，真正有需求者約佔五％，即約一萬戶，市府按既定期程朝四年五千戶、八年一萬戶社宅目標邁進，並視實際需求進行滾動式檢討，加上包租代管、租金補貼等輔助政策，以公私協力方式，滿足民眾社宅需求。

都發局︰需舉債167億 2070年清償

都發局說明，市府去年提報公債委員會審議通過額度為二百一十三億九千九百五十三萬元，扣除累計至今年興辦社宅可舉債數額四十七億元，十二處社宅興辦費用尚需舉債約一百六十七億元。依據公債計畫書的還款計畫，市府自二○一八年起償還利息，預計於二○二四年開始償還本金，償還期程為五十三年，預計二○七○年償還所有舉借債務，未超過社宅建物耐用年限五十五年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法