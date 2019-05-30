〈中部〉沿用前朝規劃 台中「機場升級」議員斥騙局

2019-05-30

〔記者張菁雅／台中報導〕市府規劃將台中國際機場定位從「廉航基地」提升為「機場園區」，市議員張玉嬿、謝志忠昨指出，市府日前送內政部都委會審議的計畫內容卻沒有修正，台中機場仍定位為低成本航空發展基地，「機場園區」根本是「新瓶裝舊酒」，騙局一場。

原定位廉航基地 改為機場園區

張玉嬿說，因應台中國際機場升級計畫，並配合民航局「台中機場二○三五年整體規劃」，前市府去年十一月提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」都市計畫變更案，送內政部都委會審議；新市府今年三月四日函請內政部暫緩審議，被外界批評是「逢龍必反」，市府上週參加內政部都委會，表態要調整原「廉航基地」定位，提升為「機場園區」，但提出的都市計畫變更內容與去年相同，依舊是前市長林佳龍團隊的版本，顯示所謂「機場園區」只是幌子，「新瓶裝舊酒」，毫無新計畫，騙局一場。

議員︰毫無新計畫 新瓶裝舊酒

謝志忠指出，市府三月就要求暫緩，早就該提出計畫，不然是根據什麼來暫緩？曾有住在台灣的外國朋友表示，台灣因面積關係，降落在何處其實差不多；所以台灣真的需要第二個國際機場嗎？台中清泉崗機場若要打造成國際機場，須找到自己的定位。

都發局︰待補充修正後提報續審

都發局長黃文彬表示，市府沒有停止推動門戶開發案，三月向內政部都委會提出「暫緩審議」，是希望加強與補充機場周邊大環境的規劃內容，在修正後續行審議，並非停止推動或撤案。內政部都委會五月廿一日開會審查此案，同意籌組專案小組繼續審議。

黃文彬也說，台中國際機場門戶及周邊整體開發案範圍在機場西側，面積一百廿一公頃，日前前往勘查土地使用概況，並與台中航空站主任張端澍交換意見，發現目前「台中機場二○三五年整體規劃」僅是一個概念，沒有「主要計畫」，較侷限在小規模的廉航機場規劃。市府為讓產業與國際機場接軌，將待內政部籌組專案小組後，補充修正相關計畫，提出「機場園區」規劃願景。

都發局表示，台中機場服務中部超過六百萬人口，且東亞地區航班復航的旅次成長，旅運需求殷切，市府希望建構國際級都市的城市門戶意象，將強化建築量體與環境的和諧，融入都市美學及特色景觀設計，同時預留機場捷運用地及立體式交通系統，提高物流運輸系統的可及性及便捷性。

議員︰上任半年拿不出真才實學

張玉嬿則抨擊，「機場園區」規劃內容仍套用前市府的「機場門戶地區發展定位」，包括國際航空門戶意象、專用區規劃、創新產業物流、捷運轉運等，無一不是去年報內政部的內容，盧團隊坐享其成，上任近半年拿不出真才實學，只用口水擘畫「機場園區」。

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