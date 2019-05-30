〈中部〉端午連假 國道三號不封名間交流道

2019-05-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕下週五就是端午節，將有三天連假，假日常塞車的國道三號中部路段，端午連假僅在竹山、霧峰系統交流道採取嚴格匝道儀控管制，沒有封閉名間交流道，南投監理站鼓勵外地遊子返鄉搭國道客運可享優惠票價，而南投縣警方則在竹山、名間的平面道路設交通崗，有大型重機在竹山和埔里路段巡邏。

今年端午節有三天連假，從六月七日到九日，因只有三天假期，因此國道三號南投縣路段，沒有封閉名間交流道，高公局將在竹山交流道，及靠近草屯的霧峰系統交流道，採取嚴格匝道儀控管制，即以匝道紅綠燈管控上國道車輛。

竹山、霧峰系統嚴格匝道儀控

南投縣警局交通隊表示，竹山交流道採取嚴格匝道儀控管制，若上交流道的車子多，勢必會塞到平面道路，因此，交通隊會在竹山和名間設交通崗，另在竹山和埔里有大型重型機車進行機動巡邏，竹山段會將機動巡邏重點放在紫南宮、往溪頭的路段，埔里部分則以國六愛蘭交流道到愛蘭橋路段，以隨時紓解交通壅塞狀況。

南投監理站也加入端午節連假宣導行列，建議返鄉的南投遊子，或是打算連假要到南投縣玩的遊客，可多搭乘國道客運，可享八五折或平日優惠票價；若搭「台灣好行」班車用電子票證則可享半價優惠。優惠從六月六日起到九日深夜十二點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法