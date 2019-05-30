〈中部〉（彰化）兒被狗追摔傷腦 母批人命不如狗

2019-05-30

〔記者張聰秋／彰化報導〕惡夢成真！彰化縣流浪狗爆量，這個月彰化市至少發生三起犬隻咬傷民眾，最嚴重的一起為十八歲高三男學生騎單車途中，慘遭兩隻流浪狗追咬摔車頭部重創送醫，搶救後仍需繼續住院觀察腦部出血變化，男學生的媽媽泣訴抨擊「狗命比人命重要？」籲請動保團體將心比心，更盼縣府解決流浪狗為患的問題，給縣民一條安全回家的路。

高中生騎單車被咬 腦出血住院

三起犬隻咬傷民眾的事件，先是彰化市旭光路、南郭路有學生和民眾回家途中遇襲後掀起熱議，緊接著又發生家貓慘遭十三隻流浪狗追咬分屍，驚悚畫面讓民眾擔心「這次是貓，下回是人！」

果真，一名高三生男學生本月二十五日打籃球的途中，慘遭兩隻毛色為一黑、一白的流浪狗追逐咬傷摔車，頭部重創顱內出血被送彰基急救。彰基副院長周志中表示，男學生送醫時雙手手指、頸部到肩膀都有擦挫傷、頭部外傷還合併蜘蛛膜下出血，送醫進加護病房救治觀察後，轉普通病房。

男學生的媽媽求助彰化市民代表韓德生，泣訴政府農業單位推動犬隻零安樂死的政策，「動物生命重要，人命就不重要…」更請動保團體將心比心，看看現在流浪狗為患傷人的現象，「難道這就是你們要的嗎？」

韓德生說，彰化市層出不窮的流浪犬攻擊事件，造成民怨沸騰與不滿，縣府和市公所未善盡管理責任，人民的居住安全無以為靠，應追究相關單位責任。

台灣動物緊急救援小組資深志工倪京台表示，人命或動物的生命都同樣重要、都應受尊重，並非狗命比人命值錢，流浪狗的問題人為棄養是主因，次因為走失等，所謂「精準捕捉」是對具攻擊性會傷人的犬隻捕捉安置收容所後就不能回放。他建議宣導和教育都做，收容中心更要加強推廣認養。

王惠美︰務必捉到傷人的狗

民怨排山倒海湧入，縣長王惠美要求負責流浪狗業務的農業處「務必捉到傷人的狗」，彰化縣動物疫所前天會同彰化市清潔隊前往調閱路口監視器，但緝凶動作毫無斬獲。

動防所長董孟治表示，已掌握到兩隻傷人犬隻的蹤影，昨嘗試用麻醉劑催箭仍讓犬隻脫逃，會持續捕捉帶回收容所長期安置，目前收容所空間已經飽和，未來暫時會先用狗籠看管，看有無愛心人士願意認養。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法