〈南部〉第6胎以上 市府研議5萬元獎勵

2019-05-29

〔記者王俊忠／台南報導〕大學時都曾是模特兒的夫妻檔林建忠、巫書鳳，年近四十歲，近日又生下一對雙胞胎女兒，連同之前生的一男兩女，已有一男四女。市長黃偉哲昨到府南戶政事務所發給育有五名子女的林建忠夫妻共六萬元生育津貼，盼透過生育津貼與這對夫妻「努力做人」的故事，鼓勵大家踴躍生育、增產報國。

或是保障優先進公幼就學權

黃偉哲表示，看到林建忠夫妻這麼有勇氣連續生孩子，考慮提高台南市民生育補助，如市民生第六胎以上，「研議」每名新生兒補助五萬元或是保障優先進入公幼的就學權，減輕父母教育負擔。

市議員呂維胤說，林建忠與巫書鳳是大學學長、學妹，年輕時都曾當過模特兒，林建忠進過凱渥，是名模林志玲師弟。林坦言，因工作收入不穩定就離開。

現行生育津貼 第三胎以後每名3萬

黃偉哲指出，民政局對新生兒生育津貼現行規定是第一名六千元、第二名發一萬二千元，今年修正生第三名以後，每名提高發三萬元；看到林建忠夫妻願意孕育下一代，考慮再提高多產者的補助與入學保障。

林建忠說，與妻子婚後曾一起到中國工作，妻子做平面設計、收入多些，曾在大兒子一歲半時與妻子互換角色，由妻子外出工作，他回家當全職奶爸照顧兒子；但三個月後，事業心強的妻子仍回歸家裡做好媽媽角色。接著長女、次女相繼出世，後來搬回台南定居，去年創業做一人居家修繕服務，妻子則教跳舞。

林建忠夫妻育3子女再添雙胞胎 獲6萬

林建忠表示，與妻子都是虔誠基督徒，因為愛孩子、為了耶穌上帝信仰，決定順其自然做人，沒想到第四胎竟懷了異卵雙胞胎，雙胞胎姊妹於五月二十五日出生，妻子因為開刀還在醫院休養，感謝市長、議員及各界的祝福與協助。當被問到是否繼續努力做人、拚耶穌的十二位門徒，林建忠笑說「好啊！」

市府民政局統計，去年南市新生兒登記，第一胎有六一二一人、第二胎四八二三人、第三胎一一四九人、第四胎二二六人、第五胎四十二人、第六胎十一人、第七胎三人、第八胎三人、第九胎以上有一人。

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