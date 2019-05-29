〈南部〉捧韓國瑜捧過頭 南華商圈臉書小編瞎扯20年首見市長來

2019-05-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄光頭日記者會前天在南華商圈舉行，高雄市長韓國瑜率廿多名韓粉光頭站台宣傳，豈料該商圈臉書竟貼出「二十年來市長第一次蒞臨」，網友發現花媽以前也來過，小編卻仍跳針不道歉，遭網友砲轟捧韓捧過頭。

商圈理事長：歷任市長都有來

對此，南華商圈理事長楊福順表示，歷任市長都有來南華商圈，小編其實是商圈志工，第一時間搞錯了，希望大家能把留言當作茶餘飯後的話題，笑笑就好。

南華商圈（俗稱新興市場）是高雄老字號商圈，但近年因商圈移轉、電商興起而逐漸沒落。市府為振興南華商圈，前天下午舉辦高雄光頭日記者會，韓國瑜親自出席，到場的大多是韓粉，南華商圈理事長楊福順為新興區東坡里里長（無黨籍），也陪同韓國瑜參加活動。

小編拒道歉 網友揚言抵制商圈

豈料活動結束後，南華觀光商圈臉書竟貼出「二十年來市長第一次蒞臨」字句，但網友發現，前市長陳菊不只一次到過南華商圈參加活動，大批網友湧入臉書，要求小編道歉。

該臉書小編卻不斷跳針回答：「前市長僅有出席活動，但沒開過記者會及沒進入商圈與店家互動過，只要是市府長官我們都歡迎，謝謝你。」

這番話讓網友更憤怒，批評︰「難道出席活動不叫蒞臨？」不少網友痛批小編硬拗不道歉，揚言抵制商圈。網友批說，「拍馬屁拍得太噁心了啦」、「是韓國瑜二十年來第一次蒞臨吧」、「小編不懂蒞臨的意思，當時花媽有走進商圈活動帳篷，有發紅包，還有報導」。

至於市府舉辦的光頭日活動，從小在南華商圈長大的市議員黃文益表示，韓國瑜的生日是六月十七日，這個活動等於是替韓國瑜辦生日趴，活動效益有限。黃文益說，他的大姨媽、表哥都還在南華商圈做生意，韓國瑜上任五個月來，生意根本沒比較好，車子甚至可以開進或騎進市場。

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