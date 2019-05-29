〈南部〉大樓廢除化糞池 水利局有補助

2019-05-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局鼓勵廢除大樓地下室化糞池，公共污水管線已到達、且化糞池設置於地下室的建築物，已有一千五百多棟公寓大廈申請現勘，藉由修改室內污水管線廢除化糞池或改設污水坑，將污水接入公共污水下水道系統，補助金額以每處五．八萬元計算，但上限依實際改管費用計算。

將污水直接排入公共下水道系統

水利局研訂辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點，鼓勵廢除大樓地下室化糞池，可改善環境衛生，節省馬達電費及水肥處理費，加上人員管理費及設備維護費，總計每月可省下三至五萬元。

每處五．八萬元 上限依實際改管計算

水利局表示，只要公共污水管線已到達，且化糞池設置於地下室的建築物，將污水接入公共污水下水道系統，補助以每處五．八萬元計算，如廢除化糞池三處，補助金額是十七．四萬元，但補助金額上限依實際改管費用計算。

公寓大廈管理委員會負責人或代表以電話申請，即有技師進行免費勘查認定，後續經大樓區權會同意且有合格的下水道用戶排水設備承裝商施工，竣工勘查無誤後發放補助費用；但若大樓有預留切換管線設備，只須管線接頭轉換、不須施工，將不補助。

水利局指出，已有一千五百多棟公寓大廈申請現勘，其中有五％提出改管申請、三十棟已完成污水改管且運作正常，近期將陸續於各區舉辦十多場說明會，時間、地點將公告於水利局網站。

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