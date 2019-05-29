〈南部〉鳳試所引進新品種高麗菜 耐貯放5個月

2019-05-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會農試所鳳山分所（鳳試所）引進國外耐貯運高麗菜品種，一般冰箱冷藏能放三個月，商業運轉冷藏庫可達五個月，最快可於今年七月底前無償授權給農會或合作社栽種，有助產銷調節，更可穩定市場價格。

最快7月底前 免費授權栽種

根據農產品批發市場交易行情，昨蔬菜每公斤平均價二十九．一元，與去年十五．二元相比，整體價格上漲九成，其中高麗菜每公斤均價二十七．一元，比去年均價十一．一元，上漲一百四十三．八％。

全國高麗菜種植面積八千公頃，農民因去年搶種價格不佳，今年減少種植面積，且今年是七十二年來最溫暖冬天，蟲害嚴重甚至種不起來，加上近來暴雨致災，造成今年減少產量。

有助產銷調節 穩定市場價格

鳳試所主任王三太表示，高麗菜是大宗蔬菜，以初秋品種較受歡迎，口感甜嫩水分多，缺點是不耐貯運，最多只能放二至三個月，之後會軟化、腐爛。

王三太指出，高麗菜價格波動不定，農民常因搶種等因素，造成生產過剩，鳳試所引進國外四十個高麗菜品種，從中挑選六至七個耐貯運品種，一般冰箱冷藏能放三個月，商業運轉冷藏庫可達五個月。

值得一提的是，引進品種在炒食、生食或加工都有一定水準，做生菜沙拉脆甜、做泡菜更是口感佳，比初秋品種更適合加工，鳳試所舉辦試吃會，各界肯定品質好、接受度高。

鳳試所主任王三太說，引進的新品種栽培期約七十天，農民只需依照過去栽培經驗，不需要改變種植習慣，最重要是可貯放五個月，有助高麗菜產銷調節，達到穩定市場價格。

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