〈南部〉黃國昌批屏東貪腐 潘孟安：不容污衊

2019-05-29

〔記者侯承旭／屏東報導〕時代力量立委黃國昌日前公布「屏東貪腐地圖」，連日來也嚴厲批判屏東的政治風氣，屏東縣長潘孟安昨天表示，這種說法他不以為然，不該污衊屏東。

無黨籍屏東縣議員蔣月惠昨天質詢指出，日前第七河川局公務員遭包商打傷，還有南州鄉某村長也被打傷，加上公共工程頻頻傳出弊案，連立委黃國昌都批評屏東貪腐，難道屏東又淪為「黑道故鄉」？

綠議員質疑抹黑 呼籲縣長帶頭抵制

民進黨縣議員陳文弘則抗議黃國昌的言論，質疑該言論形同抹黑，呼籲潘孟安帶頭抵制。

潘︰個案涉貪一律送辦 勿抹殺所有屏東人

潘孟安答覆表示，個案若涉及貪瀆不法，一律移送法辦，對於屏東貪腐的批評，他個人不以為然，屏東是大家的故鄉，有些人想要扣帽子，但不能抹殺所有善良的屏東人，屏東不容許被污衊；對於工程、貪瀆、賄選等，國家有一套法律機制，不論誰涉案都須嚴懲，縣府站在保護縣民的角度、確保公務體系的運轉，絕對責無旁貸，一定秉公處理。

潘︰七河局案 警方主動找雙方製作筆錄

潘孟安說，第七河川局公務員被打傷案，雖然當事人宣稱已經和解，警方仍主動找來雙方製作筆錄法辦；所謂「黑道故鄉」的指控他無法接受，他尊重民意代表的監督權，也尊重個別的看法，但無法接受這種論述。

潘孟安強調，屏東歡迎大家來監督，但不能這樣子抹黑，有個別脫序的人必須負起應有的法律責任，若為了特定政治需求而抹殺所有善良的百姓，他無法苟同。

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