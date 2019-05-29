〈台北都會〉大安森林公園路邊設咖啡廳 民眾質疑多此一舉

2019-05-29

〔記者郭安家／台北報導〕根據台北市議員苗柏雅掌握資訊，台北市公園處日前委託的顧問公司，將台北市長柯文哲想要設的大安森林公園咖啡廳預定地設在公園東北角，即建國南路二段與信義路三段交叉口路邊；不少民眾懷疑，附近已經有很多咖啡店，多此一舉，甚至質疑去年問卷稱是庇護工廠咖啡廳，怎變成BOT？在地龍門里里長黃絹家直言，現在反對聲大於贊成聲。

民眾︰庇護工廠咖啡廳 怎變BOT？

大安區民眾何先生表示，去年參加台北市政府綠色運輸日活動，就兩度被公園處委託的顧問公司邀請做問卷調查，當時顧問公司人員稱，該咖啡廳未來可能由庇護工廠經營；得知記者轉述新規劃為BOT案時，他直說那有什麼競爭力？附近可吹冷氣的咖啡店這麼多，要怎麼跟別人玩，賣地瓜的弱勢阿嬤還比這間咖啡店有優勢。

何先生認為，以BOT方式蓋咖啡廳太商業化，沒社會公益性，還令人覺得多此一舉；且大安森林公園假日遊客眾多，加上大安區民眾最沒公德心，該咖啡廳的垃圾桶一定會被丟到爆，有很多隱藏成本，令投標廠商無法想像。

當地里長：反對多於贊成

黃絹家表示，現在反對的聲音大於贊成聲，六月六日的說明會歡迎媒體各界聽聽大家意見；她也認為，周邊咖啡店眾多，公園路邊再開咖啡廳意義不大，附近喝咖啡的人會再走到公園喝咖啡？民眾需要的是市府維持好大安森林公園這塊寶貴綠地，真正成為都市之肺。

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