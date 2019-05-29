〈台北都會〉北市大安森林公園建咖啡廳 挨批違反生態

2019-05-29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲兩年前指示，於廿六公頃的大安森林公園規劃咖啡廳，去年於國際咖啡節活動還說：「沒來大安森林公園喝過咖啡，就不算來過台北。」但台北市議員苗柏雅昨在議會質詢時揭露，市府竟規劃在公園內以BOT方式闢建新建物，且位置就在信義路、建國南路口，形同就近讓廠商在大馬路邊開店營運，契約長達十五年，與大安森林公園的生態經營管理方向非常矛盾。

議員︰形同路邊開店 契約長達15年

對此，公園處長陳榮興回應，目前台北市府內部討論，沒有說一定要做BOT咖啡廳，並強調該案八字還沒一撇；而下個月六日，公園處將於大安區公所舉辦地方說明會徵求民眾意見，若地方反對，會另作考量，還是尊重地方意見。

公園處長︰沒定案 下月開說明會

苗柏雅指出，大安森林公園起初規劃為生態公園，但面臨樹木無法長成森林的問題，因素除外界所指的土壤不足問題、受地下停車場影響外，公園處官員也認為觀光客多是原因之一，北市府曾估計需投入十年三億元改善土壤、排水設施，但實際上市府並未執行此長期計畫，如今還要做BOT，與目前生態公園定位背道而馳。

強調將帶動當地觀光及就業機會

苗柏雅於議場秀出六月六日地方說明會開會通知，內容指將興建附屬輕食服務（咖啡）設施，以促進永續發展，提升休憩品質，並吸引外地旅客來訪，帶動當地觀光及就業機會；苗詫異問，一個咖啡店要怎麼增加大安區就業？該構想太過粗糙、莫名其妙。

議員︰一個咖啡店要怎麼增加就業？

苗柏雅表示，原本柯文哲想像是民眾散步至公園內可在咖啡廳休憩，但公園處委託的顧問公司找到的預定地，就在信義路、建國南路口，形同就近讓廠商在大馬路旁邊開店。對此，陳榮興回應，施工地點、面積、經費等都還未確定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法