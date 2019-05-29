〈台北都會〉新北淡江大橋工程 發現砲框舍遺跡

2019-05-29

〔記者周湘芸／新北報導〕淡江大橋主橋段工程歷經七次流標，好不容易今年三月動工了，但有民眾發現工地八里挖子尾挖到具歷史價值的砲框舍。新北市政府文化局昨天下午邀學者前往會勘，確認有兩座約一九六○年代興建的護衛淡水河口防禦工事，目前已與施工單位協調，暫時先避開在遺跡區段施工，待審議其文化資產身分後研議後續處理方式。

暫時先避開遺跡區段施工

公路總局西部濱海公路北區工程處表示，工程現仍在整地階段，會先繞過遺跡。

台灣唯一上下三層砲工事

淡江大橋預計二○二四年完工通車後，可省十五公里、二十五分鐘車程，但近日臉書社團《台灣戰史》版主魏以恩卻指出，收到朋友轉發照片，在淡江大橋工程範圍的八里挖子尾發現有砲框舍，同時也是台灣唯一擁有上下共三層的砲工事，極具歷史保存價值，沒想到工頭打算「要進行挖掘拆除」。

《台灣戰史》指出，淡江大橋工程可能波及這座歷史遺跡，因此依文資法通報文化局處理，希望能停止並重新檢討，將這座歷史遺跡保護起來，強調「城市的進步不是以犧牲歷史遺跡來達成的，能以雙贏的方式去和解。」

確認有2座1960年代興建

文化局昨天和三位具有歷史、建築文化背景的學者前往現場勘查，證實在八里河口沙丘有砲框舍遺跡，是護衛、控制淡水河口的防禦工事之一，初步研判至少有五十年歷史，兩座砲框舍本體為鋼筋混凝土造，長年隱蔽偽裝在海濱沙丘植被中，因淡江大橋整地時才讓它露出原貌，現場並沒有營區、指揮所等相關軍事設施。

將先審議文化資產身分

相關人員討論甚久，文化資產列冊無法草率決定，依文化資產保存法第十四條，將統整審議委員意見後，再研議其文化資產保存價值，目前已與施工單位協調，暫時避免在遺跡的區段施工，以維護尚待審議的文化資產。公路總局西濱北區工程處人員說，該遺跡位於高點，會先至他處整地，待文化局審議結果再處置。

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