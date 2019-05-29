〈北部〉罕見！少年3公分骨軟骨瘤 2年後消失了

2019-05-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮一名十六歲少年二年前右邊膝蓋出現三公分大小的「骨軟骨瘤」，由於非惡性腫瘤，醫囑僅要求定期追蹤，但少年最近打籃球造成腳踝疼痛，到醫院檢查照X光後卻發現二年前的腫瘤竟已消失。骨科主治醫師蔡傳恩說，「骨軟骨瘤」長出來又自動消失的情況相當罕見，推測可能少年還在長高，後來「骨軟骨瘤」才會拉平消失。

醫師︰少年可能還在長高 拉平消失

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩說，少年二年前到門諾骨科就診，少年門診時主訴，右邊膝蓋會痛、而且還摸到膝蓋骨頭有硬塊，照X光發現少年「遠端股骨」長出良性的「骨軟骨瘤」，大小約三公分，由於不是惡性腫瘤，當時僅建議觀察並持續追蹤。

最近少年因為打籃球導致雙側腳踝疼痛，擔心「骨頭又長瘤」，由媽媽陪同到門諾看診，經過檢查發現，不但腳踝沒有異狀，原本右側遠端股骨的「骨軟骨瘤」也消失了，讓少年和媽媽都非常開心，直呼「太幸運」。

蔡傳恩說，骨軟骨瘤發生原因不清楚，青少年長出的骨軟骨瘤，一般到成人階段後就會停止生長，維持固定大小，但「自行消失」是較為罕見的情況，五十年來全球僅廿三篇病例報告，其中發生在遠端股骨的部份有十四位，以男性為主。

他說，骨軟骨瘤是常見的良性骨腫瘤，好發於十到廿歲左右青少年，多長在膝關節的周圍，手臂或其他部位也有，又稱作「骨疣」，發生率約佔人口的三％，轉成惡性腫瘤比率一％。

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