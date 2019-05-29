〈北部〉嬰兒死亡率冠全國 花蓮列管高風險產婦

2019-05-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮今年初連續有出生不久新生兒爸媽，透過網路呼籲「讓路」要轉診台大醫院，縣議員蔡依靜昨質詢指出，花蓮新生兒夭折率偏高「死亡率連續三年居全台之冠」，寶寶要健康長大好困難。對此，縣府表示，列管縣內高風險產婦，並將請慈濟醫院協助支援中南區醫師人力。

張美慧等議員都對花蓮醫療資源不足問題提出質詢，議員蔡依靜說，依衛生局資料，花蓮縣嬰兒死亡率連續三年高居全國第一，二○一五年至二○一七年花蓮嬰兒死亡率依序是千分之六．六、千分之六．八、千分之七．四，原因到底在哪？

衛生局長朱家祥說，死亡率偏高主要是偏鄉醫療資源不足，孕婦沒有定期產檢接受衛教宣導，產婦罹高血壓、糖尿病或檳榔、吸菸，成為「高風險產婦」。朱家祥說，目前中央從二○一七年起，在花蓮有高風險孕產婦的健康專案計畫，列管縣內高風險產婦，提供相關諮詢之外也協助孕婦到到醫學中心生產；此外，中南區醫院醫師人力不足，將協請花蓮慈濟醫院支援。

此外，蔡依靜也關心東海岸民眾就醫交通問題，她說，花蓮復康巴士去年開出三．六萬趟次，但豐濱鄉卻掛零「一趟出車都沒有」，到底是叫不到車還是太難用？此外，花蓮客運「花蓮往靜浦」班車有停部立花蓮醫院豐濱分院，但「花蓮往台東、花蓮往成功」班車都未停豐濱分院，只停在光豐路口，病人得爬長達二百多公尺上坡路才能到醫院，造成民眾就醫不便。

花縣府社會處長張逸華說，復康巴士針對低收入搭乘免費，但一般戶需付計程車跳錶費率的一半費用，縣府補助一半，比如靜浦到花蓮搭車要一千六百七十元，半價也要八百多元，原因是費用高；縣長徐榛蔚則回應，針對公車沒有停豐濱分院，將與公路總局、花蓮客運協調多停一站。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法