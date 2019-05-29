〈北部〉《暌違52年》冬山國小躲避球隊 奪全國冠軍

2019-05-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕重返榮耀！宜蘭縣冬山國小躲避球隊暌違五十二年後再奪全國冠軍，球員用速度、技巧及團隊默契克服體型劣勢，以九戰全勝，勇奪第二十屆全國躲避球錦標賽男童組冠軍，宣告「強勢回歸」。

克服體型劣勢 九戰全勝

冬山國小在一九六一到一九六三年，取得台灣省躲避球錦標賽三連霸，一九六七年又在省賽奪冠，締造輝煌紀錄，但往後五十多年，始終與全國冠軍無緣。

早期的躲避球比賽採二十五人制，二十年前改為十二人新制後，冬山國小重起爐灶，在宜蘭縣賽蟬聯十三次冠軍，雖然闖進全國賽，卻無法打入總決賽，學校老師莊錫虎接下球隊總教頭，啟動集訓積極備戰，利用早自習、午休練習，有時犧牲假期與各校球員交流，歷經以賽養戰，戰力倍增，今年上半年橫掃北台灣多項賽事冠軍，挑戰全國躲避球錦標賽。

「以小搏大！」本屆全國賽二十四日起在桃園小巨蛋舉辦三天，男童組三十九支參賽隊伍中，選手多半高大壯碩，冬山國小有些選手身高不到一百五十公分，與對手相較，看起來矮人一截，雖然體型居於劣勢，仍一路過關斬將，預賽到冠軍決定戰全勝，暌違五十二年之後，再度嘗到冠軍的滋味，締造宜蘭縣男童組近幾年最佳成績。

球隊奪冠後凱旅歸來，返校拉起「冬山再起，重返榮耀」紅布條，隊長羅博彥說，賽前訓練很苦，為了一圓全國冠軍夢，隊中所有選手咬緊牙關撐下來，現在如願登頂，一切努力都值得。

冬山鄉長林峻輔、鄉代會主席黃強呈等人，昨到冬山國小頒贈獎勵金，鼓勵小選手們再接再厲，校長江立強說，躲避球隊的好表現，讓全校師生引以為榮。

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