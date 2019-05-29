〈北部〉鯉魚潭要架太陽能 忘了通知地方

2019-05-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院經濟部水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心規劃於水庫位於大湖鄉新開村、網形文化遺址附近兩公頃大湖面，租用給廠商設置太陽能板，但因事先未知會地方，引起地方不滿，直指重大工程地方竟毫不知情，居民更痛批得到的回應竟是「兩公頃不大、忘了通知」，更讓居民火大。

憂破壞遺址、景觀 大湖新開村民反彈

鯉魚潭水庫管理中心表示，目前網形文化遺址已經沉入地底，文物早已挖掘出，應該不至於有破壞遺址狀況。至於地方意見，未來將召開說明會與地方討論溝通。

僅用兩公頃 水庫管理中心︰破壞不大

鯉魚潭水庫管理中心強調，利用水庫設置太陽能發電為配合中央政策，選擇新開村主要是該區屬寧靜水面，較不易受水勢影響。至於居民擔心的景觀問題，會詳細說明，且鯉魚潭水庫占地四百公頃，僅利用兩公頃，對景觀破壞應該不大。

新開村長潘朝能說，原本地方都不清楚鄰近的水庫要施設重大建設，但未接獲通知，直到鯉魚潭水庫管理中心因工程必須向村民租用道路才曝光。潘朝能說，當時村民急忙前往告知，並說「大工程都沒通知村長？」，他才獲悉此事。

潘朝能質疑，太陽能板相關建設雖在水庫內建設，但是完全不通知地方及行政單位，搞得大家一頭霧水，而且沒跟村民說明工程利弊，未來若有疏失，村民要找誰討公道。

大湖鄉長胡娘妹指出，中央重大建設地方一定會盡力配合，只是應該告知地方，且設置地點下方為網形文化遺址，地方也擔心是否受衝擊，以及影響附近景觀，宛如「美女腿上貼了一塊貼布」。

網形文化當初由考古學者劉益昌發現，他發現的石器功能多以砍砸、刮削等為主，劉益昌認為屬於舊石器時代的砍器文化，從地層測年，認為文化存在時間定於距今四萬七千年前後，最晚距今八千兩百五十年。

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