〈北部〉平鎮雙連里增關懷據點 6月3日啟用

2019-05-29

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區雙連里幅員廣闊，設在福明宮的老人關懷據點成為地方長者寒暄聊天的去處，但因距離較遠，地方反映有另設據點需求，里長劉邦利爭取到社會局同意，另租民宅增設共餐據點，六月三日即將啟用。

雙連里有五千八百餘人口，六十五歲以上老人佔十一．二％，屬人口組成較高齡地區，為鼓勵銀髮族外出、與左鄰右舍聯繫感情，六年前在社會局輔導下，利用福明宮活動中心設立關懷據點，每週三天提供免費用膳，頗獲地方好評。

不過，雙連坡地區居民反映與福明宮距離遙遠，外出交通相當不便，希望增設新據點，里長劉邦利匯集意見，提出於社區林立、公園多的民族路雙連二段增設新據點。

劉邦利表示，經洽詢平鎮區公所社會課及社會局，得知幅員較廣的里可視場地情況，另新設老人關懷據點，且可租賃房舍因應，新據點確定落腳雙連二段一一八巷廿二號，近期志工總動員裝潢美化，預計下月三日啟用。

劉邦利說，新據點同樣以共膳、共學為目標，希望藉由規律活動與健康生活習慣，延緩長者身心機能的退化，降低對高成本長期照顧措施的需求，實踐「在地老化」與「健康老化」精神。

社會局表示，全市目前有兩百八十五個關懷據點，其中兩百五十三個據點興辦共餐，市府鼓勵各社區發展協會、寺廟、農會、社團或公寓大廈等共襄盛舉，讓長輩在共餐中交流，生活更豐富。

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