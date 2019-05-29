〈北部〉雨彈狂炸 機捷A8站周邊又泡湯

2019-05-29

〔記者魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市前兩週接連發生豪大雨侵襲而造成多處淹水，昨天上午因鋒面又下起大雨，雨量集中在楊梅、桃園、龜山、中壢、八德、平鎮等區，其中楊梅三小時累積雨量達一○四毫米。市府水務局指出，各地通報積淹水達卅三處，水深達卅公分的有四處，仍以先前積淹水嚴重的龜山區為主，包括每逢大雨必淹的機場捷運A8站周邊路段、龜山工業區周邊路段。

龜山工業區周邊 淹水30公分

昨天上午的滂沱大雨造成龜山工業區周邊的興業街、山鶯路口，出現淹水卅公分，龜山警分局大林派出所員警緊急趕往擺放交通錐，並指揮管制車輛通行，而上週因豪雨而嚴重淹水的機捷A8站林口長庚醫院周邊路段及龜山區振興路，昨天也出現短暫的積淹水情形，所幸雨勢趨緩後水就退去；另，桃園區南門市場也因大雨而淹水達小腿肚深，桃園區樹仁二街、三民路及三元街、桃園農工、南華街一二三號前等路段，也都有積淹水災情。

因應強降雨 將檢討側溝容量

水務局表示，龜山區近期的積淹水問題，主因都是短時間內強降雨，造成道路側溝排水不及所致，在雨勢趨緩約一至二小時就逐漸退去，並非積水不退或外水河川或區排溢堤所造成，市府後續會檢討側溝容量是否足夠，並增加側溝及下水道連接管數量，改善積淹水情形。

龜山工業區、桃園火車站後站及八德區積淹水問題，有賴東門溪持續整治改善，水務局表示，舊大湳圳截流工程預計十一月完工、土牛溝截流工程預計明年一月完工，而滯洪池工程預計二○二一年十二月完工，採活化既有埤塘、分洪箱涵及縫合排水系統等方式，改善東門溪支流大灣溝及西坡渠的淹水問題。

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