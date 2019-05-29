〈北部〉《桃園》捷運綠線共線道路用地 明年2月取得

2019-05-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合桃園綠線捷運施工，市府將開闢「介壽路至建德路」共線道路，起點為八德區建德路興仁夜市旁的G01站，終點為介壽路、巧克力街口的G03站，途經G02站，規劃全長一．七公里，路寬四十米，為雙向六線車道，新建道路總經費約十二．五億元，其中用地費八．二億元，預計明年二月完成捷運共線段用地取得，並配合綠捷工程期程推動闢建。

八德介壽至建德路 花12.5億闢新路

市府秘書長代工務局長黃治峯表示，「八德區介壽路至建德路新闢道路」原名為六號生活圈道路，從八德擴大都市計畫建德路、興豐路口沿仁德一街，穿越建國路、豐田路後沿產業道路連接介壽路、巧克力街旁，新闢道路將配合捷運綠線土木工程，委託捷運施工單位一併施作。

用地費8.2億 逾7成6為私有地

「八德區介壽路至建德路新闢道路」將徵收用地面積為八萬五千平方米，其中私有土地六萬五一七七平方米、占七十六．六八％，桃園農田水利會土地八二八四平方米、占九．七五％，餘為公有土地。

市府統計，徵收主要範圍在八德區建國段、大庄段、福興段等處，必須徵收約一○四筆地號土地、所有權人三八九人，會以協議價購方式並參考市價取得土地，必要時才會採取徵收手段，以提高速度。

為加速道路用地取得，議員呂林小鳳積極介入協調，包含協調保留邱家祠堂，通過建國工業區後方路線採截彎取直、讓廠房保持完整不必拆除，而預定路線通過一家工廠，經協商該工廠可於三年後再拆除，減少相當阻力。

沿G01到G03站高架段 全長1.7公里

綠線捷運從G01站到G03站採高架建構，進入G03站後才改行地下，G03站將為地下車站，而綠捷也從G03站後沿著介壽路下方直到G07桃園火車站，從G03站到G07站為GC02標的地下潛盾工程。

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