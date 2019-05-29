〈北部〉陸橋使用率低 苗縣議員憂淪治安死角

2019-05-29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣十八鄉鎮市有三十五座陸橋，縣議員張顧礫昨天總質詢質疑因人口老化及現在學童都由安親班及父母接送回家，致陸橋使用率低，恐淪為治安死角，要求苗栗縣政府思考陸橋存廢問題。苗縣府工務處長趙清榮回應，陸橋要存廢或維修，將請管理機關進行檢討。

張顧礫質詢說，他接獲不少鄉親向他反映，因年紀大行動不便，或是年老體衰或身障人士，根本爬不上陸橋，久而久之，陸橋使用率低，恐淪為治安死角，而且他發現縣內的陸橋老舊，常發生牆柱水泥龜裂、石塊無預警掉落，衍生危險。

縣府將請管理機關檢討存廢

張顧礫指出，最近也前往通霄鎮一處陸橋旁路段會勘，接獲地方人士反映，原本陸橋是給學童行走的，約十五年前學童都自行上下課走陸橋回家，但是由於少子化，現在學童都由家長或安親班接送回家，老人家反而要求施設斑馬線過，方便過馬路，但依規定有陸橋就無法再設斑馬線，衍生民怨，他要求苗縣府應認真思考陸橋存廢問題。

趙清榮回應，縣內三十五座的陸橋，設在學校及市場等處，有些使用率高，目前中央並無拆除陸橋的計畫，因管理機關是鄉鎮市公所，若鄉鎮公所認為陸橋要存廢或須進行維修，可進行全面檢討，以符合現況需求。

保安林地解編 縣府允助申請

縣議員廖英利則質詢，竹南鎮青草漁港已無實質漁船進出，僅幾艘舢舨，她建議苗縣府應盡速向行政院農委會申請辦理保安林地解編，讓周邊閒置空地發展休憩觀光，並解決崎頂海水浴場往北通往新竹市海線自行車道貫穿，讓苗栗縣境內最北端與新竹市銜接點打通，促使新竹觀光人潮往南延伸到苗栗縣境。

苗縣府農業處長陳錦俊指出，保安林地解編有一定程序，必須了解需地機關是誰？若是鎮公所就必須由公所擬定計畫向林務局申請，苗縣府會加以協助、輔導。

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