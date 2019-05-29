〈北部〉西濱新豐主線工程封農路 地方跳腳

2019-05-29

〔記者廖雪茹／新豐報導〕西濱快速公路WH︱一○新豐鄉主線新建工程進行中，交通部公路總局西濱北區臨時工程處考量台六十一線六十四K＋三○○設有上下匝道，封閉橫向道路避免引發危險；但當地鄉親認為這條農路已有上百年歷史、數代人行走，卻因新闢高架路而封閉，無法接受。

西濱北工處昨天召開說明會並現勘，但雙方仍無交集。副處長李宗仁表示，先前曾多次召開審查會、公聽會，地方並未提出上述意見，現在結構已完成，以交通安全為優先，後續將再努力說服鄉親，儘量取得共識。

北工處表示，若開放上述通路，將不符合規定及專業設計，因交流道區下匝道緊鄰路口，箱涵視距不佳，用路人易反應不及，且箱涵限高僅二點一公尺，易造成車輛誤闖。此外，會變成逆向車道設置，易造成車輛對撞。

北工處表示，既有六十四K＋三○○路口屬竹一交流道南側上下匝道範圍，山側聚落可由六十四K＋一四五路口左彎南下，繞行距離約一百五十公尺；海側聚落可由池府路六十四K＋六七八迴轉北上，繞行距離約三百到七百五十公尺。目前該橫向道路已被高架橋結構體阻隔，無法通行。

但地方認為這條農路已上百年，數代人行走，當地二、三百人務農、工作或就學都靠這條路出入，工程單位規劃設計前未先與地方溝通，逕將箱涵封閉，要居民繞路進出，他們要求開放路口中央主橋橫向道路。

新豐鄉長許秋澤請北工處再加強溝通；新豐村長吳石明建議北工處提升環狀替代道路的品質；另有鄉親建議評估下挖橫向道路，但因有淹水的疑慮，且與上下匝道會有落差而增加風險，難以執行。

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