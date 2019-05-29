〈中部〉《台中》租屋驚見十餘狗屍 警追查棄養男

2019-05-29

〔記者陳建志／台中報導〕周姓男子今年在北區租屋疑似非法繁殖犬隻，今年四月不知何故棄養離開，造成屋內十多隻的貴賓、馬爾濟斯犬活活關在籠子裡餓死，鄰居聞到臭味通報屋主，打開房門才發現此駭人景象，但周男早已不知去向；台中市寵物商業同業公會理事長江和樹昨天接獲投訴，看到滿屋狗屍的照片相當不忍，痛斥周男太惡劣，已經通報市府動保處，將找到周男釐清。

江和樹說，昨天接獲投訴，表示今年四月在台中市北區一處租屋處，周姓房客不告而別後，屋內傳出惡臭，屋主接獲通知打開房門，才發現屋內堆滿狗籠，還有十多隻狗狗全都活活餓死，甚至還有狗胚胎棄置地上，駭人景象讓人難過。

江和樹說，中市目前領有動保處許可證的合法繁殖、買賣業者有二九三位，包括飼養環境等都要符合規定，清查後發現該名周姓男子並未領有許可證，不排除是非法繁殖的業者，對於以如此殘忍的手段棄之不顧造成狗狗餓死感到氣憤。

江和樹說，昨天上午接獲投訴後已經跟市府動物保護防疫處通報，將會提供相關資料，讓周男的殘忍行徑受到制裁。

市府動保處林儒良副處長表示，昨天已經向警局舉發，由警方介入偵辦，強調若是飼主且為故意，因未依「動保法」第五條規定飼養致死，可依「動保法」廿五條，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣廿萬元以上二百萬元以下罰金。

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