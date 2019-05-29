〈中部〉《台中》一中高三生體驗youtuber 敷衍別人千餘點閱

2019-05-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕現代人「hen」敷衍？台中一中高三學生觀察到現代人因通訊科技進步，人際互動卻變冷漠，在網路或手機背後的互動看似熱絡，卻也衍生如只用貼圖回應等溝通的敷衍反應，拍成「敷衍別人的一百萬種分級」，反映社會百態，也體驗當youtuber，影片一上架就吸引逾千點閱。

學校也注意到影片 力邀拍校方公告

學生逗趣的觀察影片嘗試以「YNAFAKU意思到就好」的頻道名稱在YouTube上架，已吸引逾千人瀏覽，有不少人對他們的創作表達肯定與好奇，創作獲共鳴讓學生喜出望外；甚至學校也注意到學生很有才，力邀他們幫學校的數位朝會拍攝處室公告宣導，盼藉年輕人的敘事手法，吸引學生觀看，達到宣導的效果。

台中一中語資班高三學生施胤丞、陳佑庭、劉秉謙及翁健棋等人，平時愛聚在一起發想有趣點子，因時下youtuber風潮流行，他們一天也約有十分之一的時間均在瀏覽影片，想到少有高中生嘗試當youtuber，在學測結束、擺脫第一階段的課業壓力後，費時一個月發想，利用手機拍攝、自學剪輯等技術，拍出首部作品「敷衍別人的一百萬種分級」放上YouTube，展現高中生對生活日常的觀察。

高中生觀察社會 人與人互動很敷衍

負責編寫劇本的翁健棋說，主要是觀察到現代人受科技進步影響，人際間愈見冷漠，人與人互動出現很多虛應敷衍反應，甚至在網路及手機通訊下的LINE貼圖、臉書按讚等看似熱絡的回應，實則可能只是敷衍反應，希望凸顯新人際現象。

以生活發想 分5級做敷衍語意

學生以高中生活發想，轉學的新同學鼓起勇氣邀同學打球試圖融入班級，卻遭遇同學各種等級敷衍反應，包括初級敷衍者會用「能清楚且明確地表達敷衍語意」，回應「明天放假嘛，呃我等一下要先回家準備明天上課要用的課本，下次下次」；中級敷衍者會「省略過長語句以口頭禪代替」，說出「我等一下有事」、「其實我身體不太舒服」。

高級敷衍者會「省略一堆關鍵字彙」，如「你等一下哦，就是那個，你知道的」；超級者「句法完全不通順，只剩下狀聲詞」，學生用搞笑手法讓演出者誇張飆出卑南族語「你好」跟不知所云的外星語，來凸顯超級敷衍者的功力。

學生甚至分出「究極敷衍者」會出現「完全沒有句法、沒有感情，妄自揣測他人需求」神人等級反應，以裝忙甚至直接給錢等無厘頭、沒有道理可言的回應等；影片最後甚至連字幕都「很敷衍的沒上」，以呼應片名；至於片名分類到一百萬種，學生說，就是配合時下很常見、誇大有趣的凸顯手法。

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