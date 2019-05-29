〈中部〉《台中》包租代管詐領補助款 市府追回32萬

2019-05-29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市社會住宅「包租代管」媒合成功案件居六都之首，卻傳出有代管業者偽造文書，詐領補助費。都發局廿八日表示，經稽查屬實，已撤銷並追回卅二萬六九四三元補助費用及罰金。市長盧秀燕也說，包租代管政策立意良好，業者偽造文書已觸犯刑法，要求都發局全力清查，並提醒業者切勿以身試法。

台中市去年起試辦首期「包租代管」計畫，媒合成功案件達一○七八件，在六都中排名第一。

房東發現2空房 無人卻有租約

在北屯區一棟三層樓的透天厝被隔成十五間套房，房東參與包租代管計畫，將房子交給不動產公司代管，年初有房客退租，房東查詢資料發現有兩間空房沒人住卻有租約，並已向市府請領補助。

市府查明代管業者確實違反計畫契約規定，除撤銷違約案件，並追回自簽約起全數已領的公證費用、相關執行費用與代收代付費用，並依契約規定，每件收一萬二千元罰金，合計卅二萬六九四三元。

都發局長黃文彬指出，該案屬集中式住宅，部分空間涉及違章建築，代管業者有偽造文書、詐領補助金等不實申請狀況，將採司法途徑嚇阻不法業者，同時也將儘速補足人力，加強相關稽查作業。

住宅處長許由興也表示，包租代管案件審查均依中央規定辦理，確認業者所送書件及租約合乎規定，此案屬於特殊個案，由於已涉及刑法，正由司法機關調查偵辦中。

住宅處：將加強稽核 派員實勘

住宅處說明，中央並未要求審查案件時必須到租賃地查看，但在核發補助後，市府會電訪或到場抽查，未來將加強查核機制，增加每月派員至租賃地洽詢業者、房東，訪查租屋處現況，每月業者提報的新媒合案件則加強抽查電訪。若查獲異常狀況及違失，除要求業者改進或依契約規定扣罰外，涉及司法案件將由政風單位主動移送檢調調查，絕不寬貸。

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