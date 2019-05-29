〈中部〉彰化伸港海飄垃圾綿延 清理踢皮球

2019-05-29

〔記者張聰秋／彰化報導〕由經濟部工業局填海造陸的彰濱工業區伸港鄉海堤外沙灘地，連續兩週暴雷雨，海堤外出現海飄垃圾堆疊起來的「垃圾長城」，事發超過五天仍然找不到「單位」來處理，而垃圾大舉攻陷沙灘地，釣客必須踩過、攀越過垃圾，還要蹲在垃圾堆裡釣魚，此畫面相當諷刺。

工業局、河川局 都說管不著

不少民眾說，伸港海域「海飄垃圾」淹沒消坡塊，垃圾何時可以消失？環境何時能復原？這些土地是工業局當初填海造陸而來，賣地後卻「畫地自限」，並聲稱海堤內才是工業局的土地，海堤外管不著，讓垃圾淪為「無人管」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，因海流的關係，漲潮時從大肚溪出海口流出上游飄來的樹枝和垃圾，就會飄來伸港一帶，退潮時垃圾卡在消坡塊，日積月累堆積成群。

伸港鄉蚵寮村長薛壁鈴說，「海飄垃圾」多到讓人看了會暈倒，可是都過了好幾天垃圾依然存在。縣議員賴清美說，當務之急是先清除，時間拖越久對海洋生態和環境污染加劇。

漁民求助彰化區漁會，漁會看不下去已請民間先幫忙處理局部範圍，先清理通往養蚵區的出入口，漁會並請環保局幫忙清運，樹枝與垃圾送往溪州焚化爐焚化處理。

為了釐清「海飄垃圾」地處哪個管理單位，國有財產署、經濟部工業局彰濱工業區服務中心、中華工程公司、水利署第四河川局、彰化縣府農業處和環保局等單位日前會勘，沒有一個單位表明土地歸他們所有。工業局堅持海堤內才是其所有的土地，第四河川局則以法規上填海造陸非河川地，河川局不是管理單位，因此截至目前為止，還找不到任何機關或單位願意承擔責任。

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