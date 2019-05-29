〈中部〉留住國中新生 南投首辦預先報到

2019-05-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕畢業季即將到來，緊接著就是下個學年度的新生入學，南投縣各國中上週末就進行新生預先報到，水里偏鄉的民和國中現有一年級學生數可達兩個班，但今年預先報到僅廿九人，無法達到卅一人湊成兩個班的基本水準，幸經校方努力，終於在預先報到截止前，迎來兩名雙胞胎新生，驚險「保二」，惟南投面臨私校與外縣市學校磁吸，新生「保衛戰」恐將愈發嚴峻。

阻外流 新生報到與中、彰同步

南投縣政府教育處表示，近年仍有學生外流與進入私校的情況，若照慣例到六月下旬才報到，恐錯失先機，為讓各校提前掌握新生人數、留住南投子弟、方便師資調度，今年首度與中、彰地區的國中一樣，提前進行新生報到，藉此讓各校了解現況，有機會再與家長多溝通，爭取新生就近入學。

搶學生 雙胞胎保住偏校開2班

民和國中說，原本學校只有廿九名新生，但後來有家長願意帶孩子返鄉，才讓學生數達到卅一人，符合兩班的門檻，另外，該校因有跆拳道隊，培育選手或比賽都有不錯的成績，因此又有一名練跆拳新生報到，讓新生「保衛戰」再添保險分。

魚池鄉明潭國中則說，去年該校新生只有一人，成為全縣新生最少的國中，今年在預先報到後，該校新生將有四人，總算脫離去年人數探底的窘況，不過，該學區的國小畢業生有十九人，新生大多選擇前往埔里、水里，或是私校就讀，爭取新生仍要相當努力。

教育處也說，上週只是辦理預先報到，六月中旬國小畢業領到畢業證書後，六月下旬才是正式國中新生報到，屆時的報到人數才是最終結果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法