〈中部〉神農大帝生 「枸杞」大神龜祝壽

2019-05-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕 神農大帝誕辰將屆，雲林林內鎮安宮打造「枸杞」神龜祝壽，邀請全國鄉親五月卅日早上九點到鎮安宮鑽神轎，贈送枸杞一包，作夥吃平安顧健康。

鎮安宮主委林志憲說，鎮安宮源自於清康熙年間，福建漳浦蔡麟從中國渡海來台，攜帶神農大帝令牌奠居於九芎林開墾耕生，建廟後成為地方重要信仰中心。

雲林縣議員邱世文指出，神農大帝是農民的守護神，有藥王之稱，去年廟方打造蒜頭神龜祝壽，今年則是枸杞神龜，神龜由六百包枸杞覆蓋而成，信眾五月卅日早上參加九芎神農大帝文化祭後，就能領取枸杞一包。

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