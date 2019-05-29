〈中部〉公投連署未過》麥寮港改制商港 張麗善：尋他法續爭取

2019-05-29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣積極推動的麥寮工業港改制國際商港公投案，連署未達第二階段門檻，雲林縣長張麗善昨天表示，為避免資源浪費，放棄補件，將透過行政手段繼續爭取工業港改制商港。

未達28萬人門檻 放棄補件

張麗善去年四月提出「麥寮港改制國際商港」公投案，今年三月十九日將卅萬三八○八份連署送交中選會，經過審核，符合規定僅廿二萬六八一五人，未達第二階段廿八萬人門檻，由於張麗善未提補件，中選會預計於五月底依法宣告此公投案不成立。

昨天雲林縣議會總質詢，議員陳俊龍要求張麗善針對公投案未過向縣民道歉，張麗善表示，公投案未過並不表示縣府不爭取麥寮港改制，仍會繼續推動，兩人為此爭論不休，一度暫停會議進行。

張麗善說，這項公投案共卅多萬人連署，但在中選會「嚴審」下未通過門檻，而現在公投與大選脫勾，為避免造成資源浪費，決定放棄補件。

將透過各種行政手段推動

張麗善強調，雲林人希望透過麥寮港改制商港發展經濟，她將透過行政手段持續爭取，如推動雲林離島工業區其他區域開發，並根據「離島工業區開發條例」規範，爭取改制國際商港；或是尋求產創條例鬆綁，結合台中港與麥寮港進行規劃利用，或是透過自經區、自貿區等特例推動，甚至直接到交通部、經濟部爭取改制。

陳俊龍指出，麥寮港改制商港是張麗善最重要的政見，現在公投連第二階段門檻都沒有通過，讓他非常驚訝，外界甚至質疑縣長要放棄改制案，希望張麗善召開記者會向縣民說清楚講明白。

縣議員王又民說，根據現狀，麥寮港改制商港要在全國公投通過有很高難度，張縣長放棄公投他可以理解，但希望縣府一定要持續推動改制。

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