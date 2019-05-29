〈中部〉搶救市容 嘉市議員促規範招牌、纜線

2019-05-29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員蔡文旭昨在議會定期會市政總質詢表示，黃敏惠市長喊出打造嘉市為台灣西部消費新都心，但垂楊路、吳鳳南路等道路隨處可見招牌橫直不一、纜線雜亂等不堪的街景，欠缺城市美學、美感，令人納悶「邀請人到家裡開派對，不用先整理家裡嗎？」質疑市府管理效率低，建議以垂楊路為示範道路，訂立規範，要求店家設置一致性招牌或花藝點綴。

市府：正研擬桿線地下化

市長黃敏惠回應，曾就電線下地部分和台電公司討論，議員的意見將做為施政參考；市府工務處長郭拱源表示，今年違建、招牌拆除經費共一百五十萬元，並提案獲前瞻基礎建設計畫補助「桿線地下化工程」規劃設計案二百九十八萬元，招標中，預計施作範圍為北港路的友忠路到世賢路段，規劃設計案完成後，將申請工程經費、發包施工。

工務處使用管理科長曾江評受訪說，民眾須依內政部營建署「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」申請樹立廣告，若發現違規設立，該處會限期改善，逾期未改善者，就會派人拆除，上個月迄今已拆除廿件占用道路、影響防汛的違規廣告與招牌。

蔡文旭批評，嘉市如要發展觀光、服務業，應提供遊客舒適、整齊的環境，可是市容凌亂，映入眼簾的是只剩燈管、鐵架的空招牌，路邊雜物堆放，或如新生路與林森東路口建築破舊，新榮路電線交錯如蜘蛛網，沒有具特色的道路，毫無城市美學可言。

長期觀察嘉市議會政治運作的青年張志翔認為，城市美學需要有集體共識才能夠營造得出來，嘉義市必須在這方面下功夫，同時也要擺脫「中華民國美學」。

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