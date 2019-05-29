〈中部〉台中議員憂治安 批盧秀燕毫無作為

2019-05-29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近期接連發生多起重大治安事件，市議員陳淑華廿八日表示，接到很多市民抱怨「市長換新，治安換黑」、「市長無能，累死警察」，市長盧秀燕對治安只會在媒體前講空話、毫無作為，擔心治安走回頭路。

重大刑案連環爆

市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞說，盧秀燕就職後不到半年，台中市重大治安事件、指標刑案每隔幾個禮拜就爆出一件，包括槍擊殺人案、擄人殺人案件、銀行搶案、街頭大亂鬥等；尤其日前光天化日下的茶館槍殺案波及無辜民眾，給市民非常大的衝擊，市民抨擊「市長換新，治安換黑」。

陳淑華指出，警察局長並未更動，各分局長、各派出所主管、警員只有正常調動及退休，治安業務也照例行辦理，為何會頻頻爆出重大刑案？「問題出在換了市長」，因為市長無能，對治安只會在媒體前講空話、毫無作為，導致治安連爆、累死警察。

市警局：刑案發生數六都最低

市警局表示，今年一到五月整體治安表現平穩，至五月廿六日止，各類刑案均大幅減少，重大刑案更大幅減半。包括全般刑案發生九千一百九十七件，較去年同期減少一千零廿四件，破獲率九十三．一三％；暴力犯罪發生十七件，較去年同期減少十八件，破獲率一○五．八八％（含破獲去年積案）。

市警局也表示，每十萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標案件發生數」、「全般竊盜發生數」及「詐欺犯罪發生數」，台中市均為六都最低，顯示台中市各項治安防制策略及作為奏效，整體治安維護成效良好。

市府：治安是施政的重中之重

市府說，市長盧秀燕先前已對治安議題表示看法，台中市雖然偶有零星事件發生，但也不容許，因為台中市要做得比別人更好；也希望多肯定警察的辛勞，重大案件陸續偵破，要多給員警一點鼓勵。市府強調，治安絕對是施政的重中之重，市府會「勇於面對，嚴肅處理」，不讓宵小犯罪橫行。

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