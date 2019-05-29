〈中部〉注意！ 國道四號豐原端 六月十七日起封閉

2019-05-29

〔記者歐素美／台中報導〕配合國道四號豐潭段施工，國道四號豐原端六月十七日起將封閉施工！為避免車流湧向國道四號后豐交流道，造成交通阻塞，交通部高速公路局將拓寬國道四號后豐交流道為雙線道，同時開放國道四號下方道路供民眾通行，另在國道四號上方興建臨時鋼便橋，僅開放小客車通行，以銜接豐科路，紓解交通瓶頸。

交通部長林佳龍昨視察「國道四號豐原端」交通維持措施。高公局表示，之前因考量台中市舉辦花博及地方交通需求，國道四號豐原端封閉施工配合至六月十七日進行，屆時國道四號東向車輛須提前在后豐交流道下，豐原與后里交界的三豐路將形成交通瓶頸；為免交通阻塞，高公局將開放國道四號下方道路供民眾通行，另擴建后豐交流道為雙線道，同時在國道四號上方增設僅開放小客車通行的臨時鋼便橋。

另民眾從豐原區要北上，因國道四號豐原端封閉，高公局建議可行駛豐科路到國道一號后里交流道；南下則可到國道一號豐原交流道，以分流方式，減少交通阻塞。

高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，國道四號豐原端預計將封閉兩年半，直到國道四號台中環線豐原潭子段工程完工。

林佳龍說，交通建設都會有黑暗期，「穿著衣服改衣服」，非常困難，豐原區剛好是瓶頸，期勉高公局與市府配合做好宣導，施工初期交通不便，「忍一時的不便，就是要永遠的方便」，呼籲用路人共體時艱，以迎接未來美好的交通。

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