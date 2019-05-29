〈中部〉日月潭頭社大排阻划船 拆網改立柱

2019-05-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社活盆地近年興起在區域大排水溝划船的水上活動，惟未經許可，已違反水利法，日前南投縣政府前往大排橋梁設置阻隔網，防止划船的獨木舟從橋下通過，惟近日卻傳出阻隔網拆除，業者繼續划船營業，民眾不禁質疑縣府取締違法划船是「玩假的」。

憂心垃圾堵塞氾濫 阻隔網已拆

縣府工務處解釋，阻隔網設置後，地方居民擔心近日梅雨季水位暴漲，大排若因阻隔網堵住垃圾，恐造成淹水氾濫，因此要求先行拆除，改採其他方式因應。

目前將以「立柱式」設施作為阻隔，不僅可讓較大水流通過，業者也會受限橋下立柱，無法通過而放棄划船，盼透過改良的阻絕設施，能達到禁止業者划船的目的，若近期雨勢不那麼大，最快本週就會設置完畢。

至於業者在阻隔網拆除後仍繼續營業，日前也在人潮較多的週末時段前往稽查，確實有查獲違規划船的情況，將會依照水利法開罰，最高可處五萬元罰鍰，可連續稽查開罰，此前也已開罰兩次，分別處三萬、四萬元罰鍰，取締頭社大排違法划船的工作，絕對不會停止。

當地村民則說，縣府改以鐵管立柱方式阻絕船隻，可說是較好的折衷辦法，兼顧水流順暢也能禁止划船活動，未來大排水道也將設禁止划船告示，提醒遊客划船活動並未合法。

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