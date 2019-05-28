〈南部〉工程沒做完 左營地下道填平搶通車

2019-05-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山、左營區長期被陸上鐵道分隔，鐵路地下化完成後，市府立即進行左營地下道填平工程，提前三天於昨日通車啟用；但有里民發現，側溝、人行道和照明都還未完成，就急著舉行通車典禮，質疑未來是否會積水或有安全之虞。

李四川︰細部工程預計七月完工

副市長李四川指出，配合左營地下道平面化工程，主體工程提前三天完成，周邊細部工程包括側溝、人行道等尚未完成，預計七月底可全部完工，若真有大雨來襲，並不會有太大影響，目前以解決交通問題為主，所以決定先通車，也達到可通車的標準。

市府︰如遇暴雨會做應變措施

至於兩側尚未完成的設備，如果遇到汛期暴雨，市府會做緊急應變措施。市府未等到七月再舉行通車典禮，而提早於五月廿七日通車，有里民質疑是政治考量，或市長好大喜功；市府否認，強調原本就預定五月底通車，只提前三天通車而已。

另有里民指出，路燈照明還未做好、垃圾車動線還沒規劃，雙邊排水設施尚未做好，機車道兩側安全標誌也還未設立。水利局表示，路燈已施作完成，現場仍有人員指揮交通並未撤離，為避免汽車爭道，初期僅開放中間雙向各一快車道，機車仍維持行駛翠華高架橋，兩側護欄暫不撤除，另溝渠系統也在施工中；至於垃圾車動線，市府將再與里民協調。

李四川表示，左營地下道長四六○公尺、深七公尺，約二樓高度，上月十七日開工，若沒有滾壓扎實，日後恐有下陷之虞，所以分七層逐層施工，填平後附近地區逢汛期，就比較不會有淹水顧慮；而兩旁側溝和人行道，預計七月底完工。至於民眾最關切翠華高架橋是否拆除，將再與交通部一起研議、評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法