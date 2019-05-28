〈南部〉啟用焚化廠 東縣議員憂抹殺觀光賣點

2019-05-28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府表明啟用焚化廠是解決垃圾問題最快方法，縣議員鄭崗山說，台東的好空氣吸引遊客，啟用焚化廠恐自我抹殺觀光賣點；環保局長謝清泉則表示，焚化廠排放戴奧辛濃度比燒稻草還低。

鄭崗山指出，由饒慶鈴當議長的第十八屆縣議會已決議將焚化廠啟用與否的決定權，交由縣府考量決定，現在饒慶鈴則已當縣長，面對第十九屆議會新民意，如何看待啟用與否？

饒慶鈴，台東需要自主處理垃圾，日前她已向議會專案報告提出三種方案，其中，她認為最省錢，最能快速解決垃圾問題的，就是啟用焚化廠，她希望在這一屆縣長任內就建立自主處理垃圾機制。

鄭崗山促採用MBT真空裂解技術處理

縣議員鄭崗山說，好山好水好空氣是台東的觀光賣點，一旦啟用焚化廠，會把最有利的賣點抹殺掉，多數民意不希望啟用焚化廠，希望縣府採用MBT真空裂解技術來處理垃圾。

饒慶鈴：要面對環評 時間難掌控

饒慶鈴表示，如果建立MBT廠，就必須設立多個廠，還要面對難以預料的環評，時間難以掌控。環保局長謝清泉說，MBT廠還要面臨後端去化問題，台東不像雲林有六輕可以消化剩餘的塑膠垃圾，去化會面臨問題。

環局：會建置更好的空污防治設備

謝清泉說，焚燒稻草產生的戴奧辛是焚化廠排放的兩百多倍，台東焚化廠啟用前還再花一億元建置更好的空污防治設備，排放量低於法規的百分之廿以下，加上有海洋及高山對流，不會產生空污問題。

謝清泉說，會成立監督委員會，請民眾、環團共同監督，如果空污排放未達法規標準，就不會啟用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法