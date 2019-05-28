〈南部〉贊成韓選總統？ 官員沒人舉手

2019-05-28

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表態參選國民黨總統黨內初選，民進黨議員鄭光峰昨天在議會總質詢時，詢問在場市府官員說：「贊成韓國瑜選總統的請舉手？」結果沒有任何官員舉手。

議員︰市政不熟當總統也不了解

鄭光峰指出，韓國瑜喊出yes I do，如果做一半就溜之大吉，如何對高雄市民交代？高雄市政會不會空轉？他強調，當市政不熟，即便當總統，也對高雄市不了解。

鄭光峰秀出吳敦義、王金平、楊秋興、朱立倫、郭台銘的照片，強調這五人都對韓國瑜有恩，韓國瑜參選，如何報答吳敦義等人對你的恩情？

韓國瑜回答說，感謝吳敦義主席給他機會來高雄服務，當黨部主委、並提名高雄市長，他對這幾位都非常感謝。

韓國瑜說，他對楊秋興也很感謝，楊希望做兩岸小組，有很多台商找他，他也有很多服務。韓國瑜強調，「小我不重要，大我才重要，政治是一時的，朋友是永遠的」。

鄭光峰突然神來一筆，詢問在場備詢的市府官員說：「贊成韓國瑜選總統的請舉手？」只見韓國瑜把手伸在半空中比動作，似乎要在場官員不要舉手，結果也沒有任何官員舉手。

對此，韓國瑜重申「如果五人小組問我，我會說yes I do，如果不問我，我也不會說任何話」，至於六月一日凱道活動，他也是被動邀請參加。

韓︰政務官不適合表態 不公平

對於沒有官員舉手，韓國瑜說，政務官不適合表態，這樣不公平。

民進黨高市議員高閔琳昨質詢時追問市長韓國瑜、是否會帶職參選總統？韓國瑜表示，徵詢是六月上旬的事，相關議題目前一切都是假設。

高閔琳指出，韓國瑜六月一日將出席凱道造勢會，很多市民都想知道，一旦韓國瑜參選總統、會帶職還是辭職？

韓國瑜回應，國民黨徵詢是六月的事，目前相關議題都是假設性的。

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