〈南部〉墾丁風吹砂下方海灘 海漂垃圾攻陷

2019-05-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一群恆春半島年輕人發起的「環半島淨灘計畫」，最近進行到墾丁東海岸地區，發現當地海漂垃圾堪稱「魔王級」，更是「死」海龜能見度最高區域，賣力清理僅能完成約三十分之一的垃圾，期盼各界接力恢復海岸環境。

垃圾量堪稱魔王級 塑膠製品最多

「在這片沒有人的海灘徒步半小時，就看到五隻海龜（死亡的），沙灘上萬個寶特瓶、數萬片塑膠碎片！」小楷說，淨灘活動前，在風吹砂下方海灘勘查，不敢相信人跡罕至的地方竟然已被海漂垃圾攻陷。

死海龜能見度最高 淨灘年輕人痛心

四月份開始發起「環半島淨灘計畫」的小楷表示，每週末從後灣、萬里桐、後壁湖及船帆石輪流淨灘，沒想到人最少的地方卻最髒亂，也是海龜能見度最高的區域，可惜都是屍體，還看到被廢棄魚線纏死的海龜，令人心痛。

當地威鯨救難協會、鐵皮肌地、台灣潛水及外地約兩百名志工，這幾天在風吹砂地區清出將近兩噸重各式垃圾，經過分類後，發現海漂垃圾中，塑膠碎片高達近七千個，塑膠瓶蓋約五千個，寶特瓶超過兩千七百個，漁網漁具兩千餘件，保麗龍超過四百個，塑膠製品是最大宗。

小楷表示，「環半島淨灘計畫」活動將持續至六月八號，風吹砂海岸線堪稱「魔王區」，目前僅清除三十分之一的垃圾量，除呼籲「即刻減塑」，也期盼能有更多社區團體接手，正視海漂垃圾攻佔美麗海岸線的問題。

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