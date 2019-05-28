〈台北都會〉《台北》紅玫瑰花檢出殺蟲劑 「少帥禪園」提補償

2019-05-28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局昨公布茶葉及花草茶農藥抽驗結果，抽驗七十九件產品中，德記茶行「烏龍茶」檢出殺草劑，少帥禪園的「紅玫瑰花」檢出殺蟲劑；衛生局食藥科長王明理表示，已要求販售商及進貨端業者立即下架，產品來源均為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局查辦。

衛生局四月前往超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶，檢驗殘留農藥，七十九件產品中，有四十四件檢出在「農藥殘留容許量標準」限量範圍內，符合規定。

但德記茶行來自南投縣的烏龍茶被檢出殺草劑Ametryn（草殺淨）○．○七ppm，標準為不得檢出；少帥禪園的「紅玫瑰花」來自高雄市廠商進口，檢出殺蟲劑Methomyl（納乃得）○．○六ppm（標準為不得檢出）、殺蟲劑Cyhalothrin（賽洛寧）○．一二ppm，標準應為○．○五ppm以下。

衛生局指出，依「食安法」規定，可處六萬至兩億元罰鍰，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關。王明理表示，南投縣政府已經對烏龍茶來源進行查處管制，紅玫瑰花除已全面下架外，高雄市政府也在追查進口產地。

少帥禪園則在臉書回應，抽檢不合格時，已將茶品下架回收；同一供貨商每年衛生局抽驗都合格，卻在抽檢時不合格，餐廳表示錯愕，將對該廠商追究責任。今年三月起加收茶資，造成客人損失，深表遺憾，凡今年三月一日起至四月三日前來餐廳，出示收據證明飲用花茶的客人，收據中的茶資總額於六月卅日前來店消費，即可折抵餐費。

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