〈台北都會〉《台北》幫日核食背書? 柯P：科學解決拒民粹

2019-05-28

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲結束四天日本行返台，昨早赴議會報告台北第一果菜市場及魚類批發市場改建工程的追加預算案，但被多位國民黨議員質疑，柯此次不但前進福島核災區，還稱日本核食很安全，背離去年七七九萬人支持的反核食公投。柯則回應，他是醫生、專業人士，科學問題科學解決，民粹是不對的。

議員陳重文昨詢問，柯文哲在日本宣稱核災區食品很安全，背離去年的公投決議，「若當選總統，是否會重新開放核食進口？」議員汪志冰也質疑，二○一七年五月，議會三讀通過「食安法自治條例」，禁止核食進入台北市，違者罰廿萬元，「柯市長在日本的時候，難道沒有和日方說到這一點嗎？」

柯回應，這個問題和選總統無關，台灣要國際化，和世界接軌，卻不用美國、歐盟標準，「反而讓我們看起來很奇怪」，所以按科學基礎，不能說「不管就全都禁止進口」，日本政府對此也非常感冒。柯說，核災區食品當然不要進來，但不會永遠都是核災區；他覺得用民粹貼標籤是不對的。

參選總統舉棋不定 柯：我很不想選

至於是否選二○二○年總統？面對民進黨籍議員阮昭雄質詢時，柯文哲又改口說，八月不會宣布，還說「你相不相信？我真的舉棋不定。」稍後，國民黨議員秦慧珠追問此事，柯又回說「我很不想選」，秦追問「難道有人逼你嗎？」柯回說「再說啦！這也是很麻煩」、「其實很累」；秦譏說「很累就不要選啊！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法