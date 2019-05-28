〈台北都會〉《台北》《報告天母商圈等振興計畫》53頁報告找不到「天母」 議員批「莊孝維」

2019-05-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前罵議員王世堅「垃圾」，昨赴議會報告商圈振興等計畫，國民黨、民進黨議員要求柯先道歉，否則杯葛到底，柯仍未向王低頭，僅向議會表達歉意。沒想到才稱會改進，就被議員發現報告內容東拼西湊，最誇張的是，「天母」商圈二字僅出現在報告封面，內文隻字未提，議員砲轟柯市府「把天母人『莊孝維』」，柯一度啞口呆立台上。

罵議員「垃圾」柯發函向議會表達歉意

面對議員揚言柯不向王世堅道歉就杯葛，柯文哲昨表示，上週五由台北市政府發函給議會，指其在廿日的專案報告，未遵守「台北市議會議員質詢辦法」第七條，對此表達歉意，府會應互相尊重，「我們要改進」。

但聽完柯報告台北市商圈振興等計畫後，議員王鴻薇批評，她去年就提醒商圈問題，結果北市商圈沒落早已蔓延；議員李明賢則批評，報告內容誠意不足，例如：「內科之心」雖可帶動內湖產業升級發展，但未來卻將有三路段交通服務水準變成Ｆ級（意即停停走走，甚至是完全動彈不得的塞車），感覺唬弄內湖人。柯對此強調，「內科之心」開幕前，會做交通短中期應變改善計畫。

「天母」僅見封面 官員：不是故意不提

不過，整本商圈振興報告書多達五十三頁，天母商圈的「天母」二字，卻僅出現在封面標題。議員侯漢廷、張斯綱痛批，報告內容東拼西湊，「難道不是把天母人『莊孝維』嗎」、「牛頭不對馬嘴，天母一個字都沒有，是存心漏掉？」市府副發言人柯昱安事後說明，不是故意不提天母，而是希望透過東區經驗，慢慢推廣到天母商圈，帶動地方發展。

議員洪健益也指出，北市府提出商圈五大政策，但對五分埔商圈迄今仍無作為，柯文哲騙完票，五分埔商圈也死掉了。柯回應，五分埔商圈很難處理，其中巷道就是一大問題。

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