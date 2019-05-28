〈台北都會〉教育部會勘 補助新北5校3600萬

2019-05-28

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧、吳秉叡昨天邀集教育部次長林騰蛟等人，到新北市新莊、樹林地區的五所學校會勘操場、校舍、廁所等，蘇巧慧表示，新北市地狹人稠，校園設施除了師生使用之外，也是在地居民休憩的場所，不少設備已年久失修，要求教育部補助經費改善；林騰蛟允諾補助近三千六百萬元。

蘇巧慧、吳秉叡指出，樹林國小籃球場地面龜裂，底層的瀝青與混凝土都已露出，影響學生打球時的安全，加上校舍有太陽曝曬的問題，教室酷熱難耐；文林國小有排水溝改善工程與無障礙電梯工程，學校校舍在不同時期興建，導致高低落差大、排水系統不一，每逢大雨就淹水，校內缺乏無障礙設施也不利身障生的移動。

吳秉叡、蘇巧慧說，新莊福營國中的操場跑道已屆使用年限，跑道磨損嚴重且排水不佳；三多國小廁所老舊，仍使用一條溝的方式；山佳國小的禮堂外觀水泥剝落，二樓空調等設備也不堪使用。

蘇巧慧表示，福營國中師生超過一千五百人，有田徑、棒球及女壘三個體育班，沒有好的環境將造成選手訓練困難，未來等學校與新北市教育局向教育部提出補助計畫後，她會緊盯教育部的審議進度。

針對五所學校的七件補助案，林騰蛟允諾提供總計三千六百萬元的補助，會儘快同意相關修繕計畫。

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