〈台北都會〉新北負債一千多億 未收罰鍰45億

2019-05-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會昨天起展開市政總質詢，無黨團結聯盟總召集人蔡錦賢指出，新北市舉債一千多億元，財政困難，但全市欠繳的行政罰鍰卻高達四十五億元，呼籲市府積極催收，挹注市政建設。市府財政局長李泰興允諾積極追討。

蔡錦賢、馬見Lahuy．Ipin、金中玉、李翁月娥及游輝宂等市議員昨天聯合質詢，蔡錦賢表示，今年新北市舉債高達一○八八．五億元，債台高築、財務困難，但市府尚未收到的行政罰鍰累計四十五億元，主要是警察局的六．七六億元、交通局的二．九一億元、環保局的七一二二萬元，他要求行政罰鍰應積極催繳，挹注市庫缺口有助市政推動。

當事人申訴 須等判決結

李泰興表示，交通罰鍰來源包括各區監理所和警察局，部分民眾不滿違規挨罰而提出申訴，公文往返耗時；環保局裁罰案件，部分當事人也有異議，行政訴訟一拖就是好幾年，等判決結果出爐後才會移送法務部行政執行署追討，這都需要一段時間。

若是當事人名下無財產或薪資收入，執行署將發給市府債權憑證，但債權憑證有效期限僅五年，五年後就註銷。

財政局長：積極追討

李泰興說，針對未收回的行政裁罰款項，市府已積極追討，並鼓勵民眾檢舉，只要發現被裁罰人名下有財產或收入，就會向法院請求強制執行。

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