〈台北都會〉北五堵研發新鎮 最快2年完成期初規劃

2019-05-28

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府標榜產業轉型新契機的「北五堵國際研發新鎮」計畫，再搭配蔡英文總統提出的基隆河谷廊帶限建計畫鬆綁，讓基隆發展充滿期待，市議員林沛祥昨天質詢時，關切計畫何時完成？產業何時進駐？讓基隆人在地就業；市長林右昌表示，中央已提供四千二百萬元的期初規劃經費，最快二年可完成期初規劃。

範圍71公頃 中央金援期初規劃經費4200萬

林沛祥指出，「北五堵國際研發新鎮」計畫的範圍廣達七十一．四公頃，其中有七成是私人地，又有山坡地及礦業保留區等問題，能否順利推動還有變數，市府評估報告宣稱未來有九百多家廠商進駐、可創造一千多億元產值、提供三萬四千多人就業機會，但現在基隆市的就業機會包括港區與周邊產業約二萬人、大武崙工業區約五千人、六堵工業區約三千人，再加上其他各地才三萬出頭，「北五堵國際研發新鎮」計畫的就業機會竟比整個基隆市還多？他要求市府說明依據何在。

創造3萬多個工作 市府：以內科做參考

林右昌表示，「北五堵國際研發新鎮」土地並非都是山坡地，在鐵路兩邊都是平地，原本就是倉儲、貨運、貨櫃等產業分布地帶，市府要將「北五堵國際研發新鎮」的劃定範圍確認，已徵得超過八十％地主的同意，納入計畫中進行後續規劃。

他說，這項大規模開發案不是一蹴可幾，需要一段時間，現在已爭取到中央支持，接下來進入規劃程序，再來要跟地主磋商土地分配事宜，等規劃案定案後，還要進行公共設施投資等，屆時經費是從市府預算支應還是中央金援？連帶影響開發期程，目前仍無法訂出實際的開發進程。

市府產業發展處長林青海表示，三萬四千個就業機會的評估基準，是以內湖科技園區做為參考值，以每一千平方公尺有多少就業人口做為計算基礎，推估得出的數據。

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