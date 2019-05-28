〈北部〉苗栗甜柿逢暖冬 開花率少4成

2019-05-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今年氣候異常，冬季高溫少雨，使得苗栗縣南庄鄉、泰安鄉生產的甜柿生長異常，開花率較往年減少近四成，而且近日又逢連日大雨，果農憂心損失慘重，一年心血恐全數泡湯，盼有關單位能予以協助；苗栗縣政府農業處表示，待梅雨鋒面過後將至果園會勘，若確認災損嚴重將提報申請農業天然災害補助。

大湖區農會指出，氣候異常導致縣內許多水果生長都受影響，其中甜柿因暖冬，打亂生理時鐘、低溫休眠期儲存養分不足，導致開花率較往年減少近四成。

泰安鄉林姓柿農說，種植甜柿已有八年，早期因天災、猴害等導致產量不穩定，好不容易去年氣候得宜迎來大豐收，但今年卻又遇上暖冬，再加上三月開花期前雨水少，當地有果園的開花率甚至一成不到，自己也必須增加許多澆肥、灑水成本，如今又逢雨季，後續損失恐更為慘重，預計今年甜柿每台斤價格恐較往年提升廿元以上。

近日又遇大雨 恐雪上加霜

苗栗縣議員楊文昌表示，現正進入甜柿花期，但開花率不如預期，又遭逢強勁梅雨鋒面，打落許多花果，緊接著將進入颱風季，倘若再遇強風驟雨摧殘，甜柿恐損失殆盡，果農們憂心忡忡，盼苗縣府及農政單位能予以協助。

苗縣府允梅雨季後會勘

苗縣府農業處農務科長徐春良說，已接獲果農反映，待梅雨鋒面過後將會同行政院農委會農糧署、苗栗區農業改良場人員共同到泰安及南庄鄉甜柿果園會勘，視察災損情形，若受損情況嚴重將協助申請天然災害補助；大湖區農會也鼓勵果農使用有補助的國產有機質肥料，降低生產成本。

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