〈北部〉婦人賣地瓜還債 日行1.7公里

2019-05-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕四十餘歲的中國籍女子「阿勤」，多年前嫁來台灣後從事業務工作，收入優渥，但她一年多前因投資失利而負債二百餘萬元，就連家也沒了，由於經濟陷入困境，她向人安基金會求助，並加入「給魚給竿拉人一把服務方案」，每天步行一．七公里到桃園區縣府路賣地瓜，讓她同時兼顧生計與家庭，生活逐漸改善。

阿勤分享說，當時債務和生活費壓得她喘不過氣來，也無家可歸，加上丈夫已六十多歲、沒有謀生能力，還有丈夫與前妻所生的未成年兒子得扶養，為了生存，她上網查詢得知人安基金會有提供烤地瓜謀生方案，立刻主動聯繫並獲協助。

獲平安站無償提供三袋地瓜、木炭、紙袋及地瓜車的阿勤，從叱吒商場的女強人，搖身一變為樸實的地瓜媽媽，現在的她，每天凌晨四點半就早起備料，再推著沉重的地瓜車步行一．七公里，趕在上午七點前到縣府路賣地瓜，一天約可賣出一袋五十公斤重、八十顆地瓜。

阿勤說，原本她害怕會被以異樣眼光看待，出門擺攤烤地瓜時都會戴上口罩，後來她改變心態，認為自己不偷不搶，是靠自身能力謀生，只要心態是正面的，自然吸引到的就會是好的。

令她印象深刻的是，有位顧客知道她的情況後簡單跟她說聲：「妳要加油！」讓她強烈感受到滿滿的善意和溫暖，得到很大的鼓舞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法